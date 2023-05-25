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После сорванного в Петербурге концерта рэпера Scally Milano составили несколько протоколов

фото ЗакС политика После сорванного в Петербурге концерта рэпера Scally Milano составили несколько протоколов

По итогам сорванного концерта рэпера Scally Milano в петербургском "Гигант-Холле" полиция составила несколько административных протоколов. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на депутата Михаила Романова, который выступает противником творчества рэпера. 

Четыре протокола составили на несовершеннолетних посетителей концерта из-за их нахождения в публичном месте в пьяном виде (ст. 20.22 КоАП). Еще один протокол составили по статье о пропаганде психотропных веществ (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП).

Романов, изучив концерт, также усмотрел в действиях исполнителя признаки дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). В связи с услышанным он обратился с жалобой к главам МВД и СК. Помимо них, проверкой высказываний рэпера занялась прокуратура.

"Здесь нужно внимательно к этим проблемам относиться и жестко пресекать возможные нарушения тех исполнителей, которые хотят на детском слабом сознании нажиться, подсадить на наркотики, навязать чуждую нам культуру", - считает единоросс.

Отметим, что в конце апреля после сорванного полицией концерта также стало известно о возбуждении уголовного дела. Его завели по статье о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия (ст. 151 УК).

фото: YouTube / ВПИСКА (скриншот)


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Упоминаемые персоны
Романов Михаил Валентинович 




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