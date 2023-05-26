Суд в Москве в один день рассмотрит иски Галкина* и Слепакова** о признании иноагентами

Замоскворецкий суд Москвы определился с датой рассмотрения исков, поданных артистами Максимом Галкиным* и Семеном Слепаковым**, сообщил 26 мая ТАСС. В обоих случаях заседания назначены на 2 июня.

"Заседание по иску Галкина М. А.* к Минюсту РФ назначено на 2 июня в 10:30 мск", — цитирует информагентство сообщение судебной пресс-службы.

Заседание по иску Слепакова** начнется на полчаса позже, в 11:00.

Галкин* был внесен в реестр иноагентов в сентябре прошлого года. Минюст объяснил это решение тем, что артист якобы занимается "осуществлением политической деятельности", причем в сведениях об иностранных источниках у него была указана Украина. Слепаков** был признан иноагентом в середине минувшего апреля, в вину ему поставили получение поддержки из иностранных источников, выступления против спецоперации и критические высказывания о военной службе и госслужбе в целом.

В один день с Галкиным* и Слепаковым** будет рассмотрен иск к Минюсту блогера Ильи Варламова***, который также намерен оспорить внесение в список иноагентов. О назначении даты заседания по его делу стало известно днем ранее.

*Минюст внес Максима Галкина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Семена Слепакова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов