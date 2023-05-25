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Рассмотрение иска Варламова* об исключении из списка иноагентов состоится через неделю

фото ЗакС политика Рассмотрение иска Варламова* об исключении из списка иноагентов состоится через неделю

Замоскворецкий суд Москвы определился с датой рассмотрения иска, поданного блогером Ильей Варламовым* к Министерству юстиции из-за включения в перечень иностранных агентов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, заседание намечено на 2 июня.

"Судебное заседание по иску Варламова* к Министерству юстиции РФ назначено на 09:00 мск 2 июня", — цитирует информагентство судебную пресс-службу.

Варламов* был признан иноагентом в конце марта 2023 года. Минюст обвинил блогера в получении поддержки из зарубежных источников и в распространении недостоверной информации о решениях российской власти и ее политике.

В середине мая Варламов* и артист Семен Слепаков** оспорили в суде решение Минюста о включении в перечень иноагентов. До них аналогичные иски подали певица Земфира*** и юморист Максим Галкин****. Иск Земфиры*** будет рассмотрен 14 июня.

*Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Семена Слепакова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Земфиру Рамазанову в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Максима Галкина в единый реестр иноагентов


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