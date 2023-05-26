MR7: Проверкой картин художницы Осиповой занялся Следком

Изучением работ художницы Елены Осиповой занялся Следственный комитет, написал 26 мая портал MR7 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Картины были изъяты из регионального офиса партии "Яблоко", позже силовики сообщили о проверке изображений на соответствие запрету распространения фейков об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).

Передачу проверки ГСУ СК по региону санкционировал надзорный орган, уточнили MR7 в полиции. При этом там отметили, что МВД приняло "необходимые меры по обеспечению сохранности изъятых картин, организации максимально быстрого их осмотра и исследования".

О проведении проверки работ Осиповой стало известно в середине марта. Среди прочего была назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза изображений, которая должна была продлиться вплоть до августа. При этом в конце марта начальник ГУ МВД Роман Плугин обещал вернуть картины "точно не позднее начала мая".

Сама Осипова была госпитализирована в Мариинскую больницу в начале мая. Как сообщал депутат Заксобрания Борис Вишневский, у пожилой женщины заподозрили инсульт. Позже парламентарий сообщил о переводе художницы на реабилитацию.