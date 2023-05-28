Бельский напомнил пограничникам о вступлении Финляндии в НАТО

Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский приехал 28 мая в Сестрорецк на праздничное мероприятие по случаю Дня пограничника. Компанию ему составил однопартиец Александр Ходосок, избранный от Курортного района. В своей речи Бельский отметил особенную важность работы пограничников в условиях продолжающейся военной спецоперации.

"Протяжённость границы с натовскими войсками значительно увеличилась после вступления Финляндии в этот военно-политический блок, поэтому на пограничные службы возлагается особая ответственность", - приводит его слова пресс-служба Мариинского дворца.

Единоросс вспомнил о недавнем "бою с террористами", в который вступили герои праздника на западной границе. По мнению Бельского, представители чтимой им профессии не способны когда-либо проявить себя со слабой стороны.

фото: Speaker Бельский / Telegram