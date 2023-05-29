"Яблоко" предложило добавить прозрачности работе с поправками к бюджету Петербурга

Фракция "Яблоко" в Заксобрании Петербурга намерена обязать губернатора Александра Беглова мотивировать свое решение о поддержке или неподдержке поправок депутатов ко второму чтению бюджета города. Это следует из законопроекта, который "яблочники" внесли в региональный парламент.

Согласно документу, глава города должен будет предоставлять ЗакСу обоснования решений по каждой из поправок, которые передает ему бюджетная комиссия.

Кроме того, любая поправка, даже неподдержанные губернатором, должна быть представлена депутатскому корпусу в рамках второго чтения проекта бюджета, говорится в законопроекте.

Напомним, во время правления Беглова в Петербурге изменились принципы работы над поправками к бюджету. Теперь любые предложения депутатов, внесенные ко второму чтению, помимо бюджетно-финансового комитета ЗакСа должны пройти через бюджетную комиссию, в которую входят представители парламента и Смольного, а затем получить одобрение губернатора. Поправки, не получившие поддержку, не могут быть представлены в рамках второго чтения.

Так, в ноябре 2022 года бюджетная комиссия отклонила все предложения депутатов.