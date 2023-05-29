Следствие ходатайствовало о продлении ареста Треповой до осени

Следствие ходатайствовало о продлении до 2 сентября срока ареста Дарьи Треповой, обвиняемой в причастности к гибели военкора Владлена Татарского, сообщили 29 мая "Известия" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Дата заседания пока не назначена.

Против Треповой выдвинуты обвинения по статьям о совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Следствие полагает, что 2 апреля она пришла на встречу с Татарским в петербургское кафе Street Food Bar № 1 и передала ему в качестве подарка бюст. Предположительно, в последний была вмонтирована бомба, которая вскоре после этого взорвалась, в результате чего военкор погиб на месте.

Спустя два дня после взрыва Трепова была помещена в СИЗО сроком до 2 июня, защита пыталась обжаловать решение, но безуспешно. При рассмотрении апелляционной жалобы обвиняемая сказала, что "безумно сожалеет" о произошедшем. В конце апреля Росфинмониторинг включил ее в перечень экстремистов и террористов.