Защитники дома Басевича обратились в СК из-за предложений неизвестного, обещавшего застройщику прекратить протесты за деньги

Градозащитник Олег Мухин, выступающий против сноса доходного дома Басевича, обратился в Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, который обещал представителю застройщика "ПСБ Жилстрой" прекратить протесты активистов за деньги. Активист просит возбудить уголовное дело о вымогательстве, если слова представителя компании не подтвердятся.

Мухин отметил, что об обращении застройщика в правоохранительные органы ранее не сообщалось. Он полагает, что сотрудник "ПСБ Жилстрой" может находиться под "психологическим и физическим воздействием" и "вынужден молчать". В случае, если слова о возможных вымогателях окажутся ложью, Мухин намерен добиваться уголовного дела по статье о клевете в отношении представителя строительной фирмы.

Напомним, доходный дом Басевича в Петроградском районе начали сносить 18 мая. На этом месте хотят построить апартаменты для работников Академии танца Бориса Эйфмана. Ранее активисты добились охранного статуса для дома через суд, но проиграли. Противники сноса пытались пробраться на территорию стройплощадки, чтобы помещать работам, но были задержаны. 24 мая троих человек арестовали на сроки от 12 до 14 суток за мелкое хулиганство. На следующий день полиция задержала еще двух активистов, которые собирали подписи за лишение Бориса Эйфмана звания почетного гражданина Петербурга. Позже одного из них отпустили, а второго обязали явиться позже.

Константин Леньков