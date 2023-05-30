Мосгорсуд оставил под арестом режиссера Беркович

Московский городской суд на заседании 30 мая признал законным арест театрального режиссера Евгении Беркович, сообщил "Интерфакс". Деятельницу культуры обвиняют в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за постановки "Финист Ясный Сокол", посвященной женщинам, вышедшим замуж за радикальных исламистов.

"Постановление <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беркович сроком до 4 июля 2023 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты, поданная на постановление, — без удовлетворения", — приводит информагентство сообщение пресс-службы суда.

Беркович была арестована в начале мая, спустя неделю после этого защита обжаловала решение суда. Вместе с ней по делу проходит автор пьесы, по которой был поставлен спектакль, Светлана Петрийчук. Как и Беркович, она была арестована на два месяца, рассмотрение ее жалобы на избранную меру также назначено на вторник.

Как отмечал представляющий интересы Петрийчук адвокат Сергей Бадамшин, ее пьеса неоднократно получала различные награды, включая "Золотую маску". "Сценарий спектакля помимо театральной общественности понравился и был высоко оценен структурами ФСИН России", — отмечал он в комментарии СМИ.

UPD: Также во вторник Мосгорсуд оставил без изменений решение о заключении под стражу драматурга Петрийчук.