Режиссер Беркович обжаловала назначенный ей арест

Театральный режиссер Евгения Беркович обжаловала вынесенное неделей ранее решение об аресте, сообщил 12 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы. Неделей ранее ее отправили на два месяца в СИЗО по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за постановки пьесы Светланы Петрийчук "Финист Ясный Сокол".

"В суд поступила жалоба защиты Беркович на решение избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля", — сообщили информагентству в суде.

Помимо Беркович, обвиняемой по делу проходит драматург Петрийчук. Суд также избрал ей меру пресечения в виде ареста на два месяца, ее защита обжаловала решение вечером 6 мая.

На этой неделе стало известно о том, что в поддержку Беркович и Петрийчук высказался бард Александр Розенбаум, его заявление прозвучало со сцены БКЗ "Октябрьский" во время концерта ко Дню Победы.

Фото: Скажи Гордеевой (признана иноагентом) / YouTube (скриншот)