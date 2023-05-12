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Новости 13:23

Режиссер Беркович обжаловала назначенный ей арест

фото ЗакС политика Режиссер Беркович обжаловала назначенный ей арест

Театральный режиссер Евгения Беркович обжаловала вынесенное неделей ранее решение об аресте, сообщил 12 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы. Неделей ранее ее отправили на два месяца в СИЗО по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за постановки пьесы Светланы Петрийчук "Финист Ясный Сокол".

"В суд поступила жалоба защиты Беркович на решение избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля", — сообщили информагентству в суде.

Помимо Беркович, обвиняемой по делу проходит драматург Петрийчук. Суд также избрал ей меру пресечения в виде ареста на два месяца, ее защита обжаловала решение вечером 6 мая.

На этой неделе стало известно о том, что в поддержку Беркович и Петрийчук высказался бард Александр Розенбаум, его заявление прозвучало со сцены БКЗ "Октябрьский" во время концерта ко Дню Победы.

Фото: Скажи Гордеевой (признана иноагентом) / YouTube (скриншот)


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