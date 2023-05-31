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ЗакС поддержал идею учредить премию "Лучшая промышленная династия Санкт-Петербурга"

фото ЗакС политика ЗакС поддержал идею учредить премию "Лучшая промышленная династия Санкт-Петербурга"

Депутаты Заксобрания Петербурга 31 мая приняли за основу проект постановления об учреждении премии "Лучшая промышленная династия Санкт-Петербурга", сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Парламентарии хотят таким образом сформировать позитивный образ работников промышленности. 

Ежегодно планируется присваивать три премии в размере 100, 60 и 40 тысяч рублей. Депутат Ирина Иванова считает, что вручить ее стоит уже в этом году, в День промышленности. Средства предполагается выплачивать из бюджета Заксобрания. 

Некоторые депутаты раскритиковали определение "Лучшая" из названия премии. Другие парламентарии начали предлагать и другие сферы деятельности, достойные поощрения. Единоросс Константин Чебыкин, например, предложил награждать династии военных. 

Константин Леньков


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