ЗакС поддержал идею учредить премию "Лучшая промышленная династия Санкт-Петербурга"

Депутаты Заксобрания Петербурга 31 мая приняли за основу проект постановления об учреждении премии "Лучшая промышленная династия Санкт-Петербурга", сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Парламентарии хотят таким образом сформировать позитивный образ работников промышленности.

Ежегодно планируется присваивать три премии в размере 100, 60 и 40 тысяч рублей. Депутат Ирина Иванова считает, что вручить ее стоит уже в этом году, в День промышленности. Средства предполагается выплачивать из бюджета Заксобрания.

Некоторые депутаты раскритиковали определение "Лучшая" из названия премии. Другие парламентарии начали предлагать и другие сферы деятельности, достойные поощрения. Единоросс Константин Чебыкин, например, предложил награждать династии военных.

Константин Леньков