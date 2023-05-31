В Ленобласти могут приступить к раздаче земли награжденным участникам СВО

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о планах начать раздачу земли в регионе участникам спецоперации, представленным к государственным и ведомственным наградам Министерства обороны. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение депутатов, заявил он на открытии фонда "Защитники Отечества" 31 мая.

"Планируем, что каждый, кто получит такую награду, будет вправе получить земельный сертификат", — приводит слова Дрозденко пресс-служба региональной администрации.

Согласно заявлению губернатора, сертификат будут рассчитан на 400 тысяч рублей. В качестве альтернативы он назвал непосредственное предоставление земельных участков в одном из трех районов региона, расположенных вблизи от места проживания участника спецоперации.

Также в среду Дрозденко сообщил о введении выплат за ранения или гибель участников частных военных компаний и подписал постановление об увеличении до 300 тысяч рублей суммы единовременной выплаты записавшимся на контрактную службу. Между тем, в Госдуме члены комитета по обороне разработали и внесли проект о приеме на контрактную службу лиц с судимостью.