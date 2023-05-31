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Задолженность петербуржцев за тепловую энергию увеличилась наполовину с начала года

фото ЗакС политика Задолженность петербуржцев за тепловую энергию увеличилась наполовину с начала года

По состоянию на начало мая просроченная дебиторская задолженность жителей Петербурга перед ПАО "ТГК-1" составила 1,8 миллиарда рублей, рассказали в компании. По сообщению пресс-службы поставщика тепловой и электрической энергии, с начала года этот показатель увеличился на 53 %.

Специалисты компании приступили к рейдам в поисках должников. Обходы проводятся совместно с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов, первый такой состоялся в Адмиралтейском районе.

Рейд был направлен против неплательщиков, задолжавших от десятков до сотен тысяч рублей, им выдавались постановления о возбуждении исполнительного производства. После получения бумаги у гражданина есть пять дней на уплату долга, в противном случае приставы получают право изъятия его доходов и имущества.

В частности, арест может быть наложен на квартиру, машину, бытовую технику и банковские счета, а что касается доходов гражданина, то из них разрешается удерживать половину. Также должник лишается права выезда за границу, предупредили в ТГК-1.

Фото: pixabay


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