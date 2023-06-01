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Новости 13:51

Еще две проблемных многоэтажки в Ленобласти ввели в эксплуатацию

фото ЗакС политика Еще две проблемных многоэтажки в Ленобласти ввели в эксплуатацию

В Ленинградской области стало на два проблемных долгостроя меньше: завершилось строительство третьего корпуса ЖК "Ромашки" в Мурино и ЖК "Верхний" в Колтушах. Учитывая длительные перерывы, возведение обеих многоэтажек растянулось почти на десять лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего за май перечень долгостроев стал меньше на десять позиций. Большинство из введенных в эксплуатацию объектов - заслуга регионального Фонда защиты прав дольщиков, утверждает вице-губернатор Евгений Барановский. По словам чиновника, с застройщиками и инвесторами постоянно контактируют и чиновники из областного правительства, и прокуратура.

Третий корпус ЖК "Ромашки" взялось достроить Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования, а ЖК "Верхний" - компания "Нерпа". В результате завершившихся работ ключи от квартир получат более 1100 дольщиков.

фото: lenobl.ru


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