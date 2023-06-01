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Новости 15:27

Песков рассказал о запрете пользоваться айфонами для сотрудников АП

фото ЗакС политика Песков рассказал о запрете пользоваться айфонами для сотрудников АП

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам о запрете, который действует в отношении его коллег по администрации президента. Речь идет о недопустимости использования смартфонов марки Apple в служебных целях. Тема стала обсуждаться после заявления ФСБ о том, что тысячи гаджетов Apple российских дипломатов были заражены вредоносным программным обеспечением.

По словам Пескова, использование айфонов на госслужбе "неприемлемо и запрещено".

"Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны. Здесь не нужно обманываться ничем", - приводит его слова "Коммерсант".

По данным ФСБ, атака на айфоны россиян велась американскими спецслужбами. Песков воздержался от комментариев на этот счет, отметив, что вопрос не находится в ведении Кремля.


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