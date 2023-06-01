ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:59

В мае комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зарегистрировали более миллиона нарушений ПДД

фото ЗакС политика В мае комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зарегистрировали более миллиона нарушений ПДД

В мае петербургские комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали свыше миллиона нарушений ПДД на дорогах, информирует пресс-служба Смольного. Большая часть из них (93%) касается превышения скоростного режима.

Ещё 3% автовладельцев проехали на запрещающий сигнал светофора, аналогичное количество водителей двигались по выделенной полосе для автобусов и, наконец, менее 1% нарушителей либо ехали по обочине, либо, сидя за рулём грузового транспорта, передвигались далее второй полосы.

В Смольном отметили, что в мае прошлого года комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали 750 тысяч нарушений ПДД. Всего в городе функционируют 990 подобных устройств, из которых 946 являются стационарными, а 44 - передвижными.

"До конца года планируется увеличить общее количество комплексов фотовидеофиксации: установить 300 стационарных комплексов в различных районах города и оснастить 10 аварийно-опасных перекрестков, в том числе 7 перекрестков Невского проспекта", - уточнили в комитете по информатизации и связи.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама