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Новости 17:45

Петербургские власти разрабатывают сервис уведомлений об отключениях воды

фото ЗакС политика Петербургские власти разрабатывают сервис уведомлений об отключениях воды

Петербургские специалисты работают над созданием сервиса уведомлений горожан об отключениях воды и энергоресурсов, рассказали в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля.

Ранее градоначальник Северной столицы Александр Беглов поручил членам городского правительства разработать "экосистему" приложений "Цифровой Петербург".

Благодаря новым сервисам петербуржцы получат возможность оперативно получать сообщения о грядущих отключениях воды, газа, электричества и тепла.

Отдельно с графиком планового отключения воды можно ознакомиться на сайте комитета по энергетике и инженерному обеспечению.


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