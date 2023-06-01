Матвиенко осталась довольна уровнем комфорта Lada Vesta

Во время рабочего визита в Самарскую область спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ознакомилась с продукцией предприятия "АвтоВАЗ". Еще не сев в салон двух разных моделей Lada Vesta, чиновница похвалила удобство их кресел. Комплимента с ее стороны также удостоилась светлая расцветка сидений.

"Сейчас поеду, зря они (кортеж - прим ред.) там стоят", - добавила она, цитируемая РИА "Новости".

Кортеж Матвиенко в Самарской области попал на видеозапись, распространившуюся 1 июня в социальных сетях. Автор ролика запечатлел девять машин, включая медицинскую карету и полицейский автомобиль.