"Ъ": В России могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники

Минпромторг совместно с российскими производителями рассматривают вопрос ограничения параллельного импорта вычислительной техники в страну, сообщил 2 июня "Коммерсантъ". Речь идет о продукции более чем 20 иностранных брендов, включая Acer, Asus, IBM, Dell и ряд других.

Информацию о возможности ограничения параллельного импорта изданию подтвердил замглавы Минпромторга Василий Шпак. По его словам, сейчас инициатива находится в стадии обсуждения, при этом само ведомство "ждет более конкретно сформулированных предложений". В свою очередь, источник на рынке заявил "Коммерсанту" о том, что текст нормативного акта, предусматривающего внесение соответствующих изменений, уже подготовлен.

В Минцифры считают, что ограничение параллельного импорта можно вводить "только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ". Опрошенный изданием представитель российского производителя "Аквариус" подтвердил стремление ограничить параллельный импорт, но при этом признал невозможность его полной блокировки. По его словам, сейчас производители готовят свои предложения для Минпромторга.

В свою очередь, представители дистрибуторов к идее отнеслись отрицательно. "Сокращение перечня параллельного импорта может привести к дефициту и росту стоимости оборудования", — заявил представитель ассоциации РАТЭК Антон Гуськов.

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