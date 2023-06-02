К строительству нового участка зелёной ветки метро могут приступить накануне ПМЭФ-2023

Строители приступят к прокладке нового отрезка Невско-Василеостровской линии метрополитена в преддверии Петербургского международного экономического форума, передаёт "Коммерсант".

При проведении работ по возведению тоннелей от станции "Беговая" до станций "Богатырская" и "Каменка" компания "Метрострой Северной столицы" задействует проходческий щит "Надежда". Предварительная дата запуска специализированного устройства - 12 июня.

В свою очередь в комитете по развитию транспортной инфраструктуры отметили, что строительство участка протяжённостью 4,6 км от "Беговой" до "Каменки" идёт согласно запланированным срокам. На данном этапе специалисты устанавливают режущий элемент "Надежды" в стартовом котловане.

Сам тоннель должны ввести в эксплуатацию в 2027 году. Однако эксперты прогнозируют, что это будет сделано не раньше 2028-го.