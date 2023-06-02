Баллотирующиеся на пост мэра Москвы иноагенты обязаны указывать свой статус, заявили в Мосгоризбиркоме

Признанные иностранными агентами граждане имеют право участвовать в выборах мэра Москвы в качестве кандидатов, однако они обязаны оповещать избирателей о своем статусе, заявил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, соответствующая маркировка должна присутствовать во всех публикациях, в подписных листах и в избирательных бюллетенях.

В беседе с информагентством Реут заявил об отсутствии запрета на участие иноагентов в выборах и уточнил, что они "могут не только голосовать, но даже баллотироваться". В то же время им обязательно следует указывать свой статус в публикациях, выходящих в СМИ, в подписных листах и при иных случаях коммуникации с потенциальными избирателями.

"Если иноагент будет зарегистрирован, то и в избирательных бюллетенях, в информационных и агитационных материалах должно быть соответствующее обозначение", — добавил чиновник.

В пятницу "Интерфакс" сообщил о поступлении на рассмотрение Мосгордумы законопроекта о назначении выборов мэра столицы на 10 сентября, то есть в Единый день голосования. Как уточнил Реут в разговоре с ТАСС, решение должно быть принято в ближайшие дни.