В Заксобрании Ленобласти единоросс попросил на месяц отлучить коммуниста от микрофона из-за слов о Дрозденко

Лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании Ленобласти Олег Петров подал жалобу на замглавы фракции КПРФ Дмитрия Звонкова, сообщил 2 июня портал 47news. Причиной послужил нелестный отзыв коммуниста о главе региона Александре Дрозденко.

В своем обращении Петров обвинил Звонкова в том, что тот "проявил явное неуважение к высшему должностному лицу региона", опубликовав высказывание о главе региона, написанное "в недопустимой форме, с использованием выражений, противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности и унижающих честь и достоинство". Единоросс потребовал обсудить поведение оппонента на комиссии по депутатской этике. В качестве возможной меры дисциплинарного наказания он предложил оставить Звонкова на месяц без права выступлений за заседаниях ЗакСа.

Как сообщал ранее "Коммерсантъ", в четверг члены областного парламента потребовали созвать комиссию по депутатской этике для обсуждения поступка Звонкова. Как уточнило издание, скандал разразился после того, как депутат назвал Дрозденко "болтуном" в посте, опубликованном во "ВКонтакте" 29 мая. Сам Звонков на заседании заявил, что это его позиция и мнение его избирателей, которое сформировалось "после определенных действий".

Фото: lenobl.ru