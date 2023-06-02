В Петербурге на выходных усилят движение на автобусных маршрутах, следующих до кладбищ

Ввиду предстоящих православных праздников — дня Троицкой родительской субботы (3 июня), дня Троицы (4 июня) и Духова дня (5 июня) — в Петербурге на ряде маршрутов будет усилено движение автобусов, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Например, до Южного кладбища запустят временный экспресс-маршрут № 2М от станции метрополитена "Московская". Автобусы будут ходить с интервалом 10-12 минут (5 июня — 25 минут). Первый рейс от метро отправится в 8:00, а последний рейс от кладбища — в 17:00.

До Северного кладбища можно будет доехать на следующих маршрутах: № 221 от станций "Пионерская" и "Комендантский проспект" (интервал движения 15 минут); на автобусе № 398 от железнодорожной станции "Парголово" (интервалы движения 3 и 4 июня составят в среднем 3-4 минуты); № 397 от метро "Проспект Просвещения" до железнодорожной станции "Парголово" (интервал 8-12 минут).

Также до Ковалёвского и Северного кладбищ 3 и 4 июня на ж/д отрезке от Финляндского вокзала до Парголово пустят шесть дополнительных электричек.