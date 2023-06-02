Комитет ЗакСа одобрил проект о поддержке федеральных музеев и библиотек из бюджета Петербурга

Комитет ЗакСа по законодательству одобрил 2 июня законопроект, предоставляющий правительству Петербурга возможность выделять из городского бюджета средства на поддержание находящихся в федеральной собственности музеев и библиотек. Авторами инициативы выступили единороссы Павел Крупник, Всеволод Беликов и Николай Бондаренко, а также либерал-демократ Павел Иткин.

Помимо права поддержки федеральных учреждений законопроект также разрешает Смольному перечислять средства "на работы по сохранению и популяризации исторических и культурных памятников" на территории города, находящихся в федеральной собственности, передает пресс-служба Заксобрания.

Соавтор инициативы Беликов заявил, что "во многом это ответ" на дискуссии о состоянии ценных памятников Петербурга, находящихся в собственности федерального центра. "Мы часто слышим, что некоторые из них находятся не в том состоянии, в котором должны быть, а местные власти выделять на них средства не могут", — уточнил он и добавил, что работа над проектом предстоит "колоссальная".

В качестве примера зданий, на поддержку которых Петербург сможет тратить деньги, Беликов назвал Эрмитаж, Русский музей, Инженерный замок, Российскую национальную библиотеку и некоторые другие.

Фото: assembly.spb.ru