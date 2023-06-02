"Водоканал" предупредил о квартирных мошенниках, призывающих петербуржцев менять счётчики за деньги

В петербургском ГУП "Водоканал" информируют горожан об участившихся случаях мошенничества со стороны злоумышленников, которые совершают поквартирные обходы под видом сотрудников предприятия.

В пресс-службе организации рассказали, что лжесотрудники попадают в квартиры петербуржцев и, указывая на некое новое "постановление" Смольного, предлагают за деньги заменить бытовые фильтры воды или счётчики.

В "Водоканале" подчеркнули, что работники предприятия не оказывают населению подобных услуг и не проводят поквартирных обходов.

О любых подобных случаях горожанам следует сообщать на горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по номеру: 305-09-09.