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Новости 17:39

В Петергофе обнаружили мёртвым 34-летнего майора ВС РФ

фото ЗакС политика В Петергофе обнаружили мёртвым 34-летнего майора ВС РФ

В петергофской квартире нашли мёртвым 34-летнего майора ВС РФ: военное следствие рассматривает версию о суициде, передаёт в пятницу, 2 июня, "Фонтанка".

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в квартире по Суворовской улице мёртвого мужчину. При нём были документы на имя майора российских Вооружённых сил.

Приоритетной считается версия о самоубийстве военного.

По информации издания, мужчина с аналогичными паспортными данными является автором нескольких научных работ о железнодорожном транспорте, которые были опубликованы в сборниках Минобороны и ряда военных вузов.


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