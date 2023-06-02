В Петергофе обнаружили мёртвым 34-летнего майора ВС РФ

В петергофской квартире нашли мёртвым 34-летнего майора ВС РФ: военное следствие рассматривает версию о суициде, передаёт в пятницу, 2 июня, "Фонтанка".
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в квартире по Суворовской улице мёртвого мужчину. При нём были документы на имя майора российских Вооружённых сил.
Приоритетной считается версия о самоубийстве военного.
По информации издания, мужчина с аналогичными паспортными данными является автором нескольких научных работ о железнодорожном транспорте, которые были опубликованы в сборниках Минобороны и ряда военных вузов.