Двух парней и девушку задержали у "Академической" за выкрикивание нацистских лозунгов и речовок про Украину

Троих молодых людей задержали у станции петербургского метро "Академическая" из-за того, что они выкрикивали лозунги из нацистской Германии, а также упоминали в своих громких речах Украину, пишет "Фонтанка". Инцидент произошёл 3 июня.

Изначально звонок правоохранителям поступил от горожанки, которую сильно возмутило поведение двух парней 21 года и 22 лет и их приятельницы 19 лет. Впоследствии на пульт полиции позвонил ещё один неравнодушный гражданин, который сообщил, что в лозунгах молодых людей упоминалась Украина.

После беседы в отделе девушку отпустили, а на её приятелей составили протоколы о мелком хулиганстве.