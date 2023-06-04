ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:57

Двух парней и девушку задержали у "Академической" за выкрикивание нацистских лозунгов и речовок про Украину

фото ЗакС политика Двух парней и девушку задержали у "Академической" за выкрикивание нацистских лозунгов и речовок про Украину

Троих молодых людей задержали у станции петербургского метро "Академическая" из-за того, что они выкрикивали лозунги из нацистской Германии, а также упоминали в своих громких речах Украину, пишет "Фонтанка". Инцидент произошёл 3 июня.

Изначально звонок правоохранителям поступил от горожанки, которую сильно возмутило поведение двух парней 21 года и 22 лет и их приятельницы 19 лет. Впоследствии на пульт полиции позвонил ещё один неравнодушный гражданин, который сообщил, что в лозунгах молодых людей упоминалась Украина.

После беседы в отделе девушку отпустили, а на её приятелей составили протоколы о мелком хулиганстве.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама