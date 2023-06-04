Въезд в РФ по электронной визе разрешили ещё через три участка в Петербурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому расширяется перечень пограничных пунктов, через которые иностранцы смогут попасть в страну по электронным визам. Документ доступен на сайте кабинета министров.

В список попали в том числе три участка морского пункта пропуска "Большой порт Санкт-Петербург": форт Константин, Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта. По замыслу властей, такая возможность появится у туристов уже начиная с 1 июля.

Ранее в числе транспортных узлов Северной столицы, через которые туристы могли въехать в РФ по электронной визе, были: аэропорт Пулково, Финляндский вокзал, Морской вокзал (участок Большого порта) и Пассажирский порт.

Оформить российскую электронную визу иностранцы могут через сайт МИД РФ. Чтобы получить документ, нет необходимости предъявлять приглашения, брони в отелях и иные документы, которые бы подтверждали цель визита в страну. Оформление документа занимает в среднем не более 4-х дней.

Всего попасть в Россию посредством электронной визы (по данным 2020 года) можно через 29 погранпунктов.