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Новости 16:57

На Марсовом поле задержали петербуржца, вышедшего поздравить Навального с днём рождения

фото ЗакС политика На Марсовом поле задержали петербуржца, вышедшего поздравить Навального с днём рождения

Полиция Петербурга задержала на Марсовом поле местного жителя Алексея Кучеренко, вышедшего с пикетом в поддержку оппозиционера Алексея Навального, поделилась с "ОВД-Инфо"* супруга активиста.

После задержания Кучеренко посадили в автозак и увезли в неизвестном направлении.

Обновлено.

Кучеренко доставили в отдел полиции №78.

Ранее на Большой Конюшенной улице в руки правоохранителям попался петербуржец Егор Перепелюк, стоявший с плакатом в поддержку политзаключённых.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов 


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