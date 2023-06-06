Прокуратура передумала обжаловать приговор Ройзману*

Приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* по делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) вступил в законную силу, сообщила 6 июня пресс-служба Октябрьского районного суда столицы Урала. Это связано с отказом прокурора от поданной незадолго перед этим апелляции.

"06.06.2023 года прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Соколовым Д. С. отозвано апелляционное представление", — гласит сообщение судебной пресс-службы. Приговор вступил в законную силу, уточнили в суде.

Незадолго перед этим на сайте суда появилось сообщение об обжаловании вынесенного Ройзману* приговора. Стоит отметить, что он должен был вступить в законную силу именно во вторник, при этом еще за несколько часов до сообщения об апелляции ТАСС, ссылаясь на Октябрьский суд, извещал об отсутствии попыток опротестовать решение.

В мае суд приговорил Ройзмана* к 280 тысячам штрафа за дискредитацию армии. С учетом содержания его под стражей в августе 2022 года сумма была уменьшена до 260 тысяч. Россияне собрали положенные деньги менее чем за день.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов