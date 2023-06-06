Главу районного отделения "Яблока" в Петербурге этапируют в Москву

Глава Фрунзенского районного отделения "Яблока", член ТИК № 61 Василий Неустроев будет этапирован в Москву, сообщило петербургское отделение партии в своем Telegram-канале 6 июня. Утром к нему на квартиру пришли с обыском силовики.

"Председателя Фрунзенского районного отделения партии "Яблоко" в Санкт-Петербурге Василия Неустроева этапируют на допрос в Москву", — говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщил партийцам адвокат, оппозиционер должен быть доставлен в столицу уже "к вечеру сегодняшнего дня".

Во время утреннего обыска в квартиру пытался попасть адвокат, однако силовики отказались пустить его внутрь. Информации о том, в чем подозревается петербуржец, ему не не предоставили.

Сегодня же силовики пришли с обысками к активистам движения "Весна"***** Евгению Затееву и Валентину Хорошенину. После стало известно об их отправке в Москву.

**Движение "Весна"*** по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна"*** также внесено в единый реестр иностранных агентов

Фото: Telegram-канал "Петербургское "Яблоко""

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.