Корабельников: Закон о курортном сборе вступит в силу 1 октября 2023 года

Вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников сообщил, что закон о курортном сборе должен вступить в силу в октябре текущего года. Информация приведена в Telegram-канале чиновника.

По словам Корабельникова, с соответствующим предложением к властям Петербурга обратились представители туристической отрасли.

"По предложению туристского сообщества губернатором Санкт-Петербурга принято решение скорректировать сроки введения сбора. Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, при этом до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка", – поделился Корабельников.

Благодаря отсрочке власти примут необходимые подзаконные акты, которые будут направлены в том числе на определение статей расходования средств, тестирование цифровой системы обмена между гостиницами и комитетом по туризму. Кроме того, должна быть отлажена система заблаговременного информирования туристов и сборе.

"Договорились с парламентариями выступить с совместной инициативой о внесении целого ряда изменений в федеральный закон о проведении эксперимента по введению курортного сбора. О них также просил бизнес. В частности, речь идёт об отмене комиссии за эквайринг при перечислении сбора физлицом оператору, о возможности уплаты сбора третьими лицами, установлении ставки сбора в процентах от стоимости размещения и пр.", – заключил Корабельников, добавив, что Петербург в данном вопросе рассчитывает на поддержку федеральных властей.

Ранее планировалось, что деньги с туристов начнут собирать с августа 2023 года. В конце мая вице-губернатор Борис Пиотровский заявил о том, что дату введения сбора перенесут на апрель следующего года.

В июне законопроект о введении в Петербурге курортного сбора получил одобрение бюджетно-финансового комитета Заксобрания.