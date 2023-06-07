В Петербурге приняли закон о выплатах владельцам снесенных гаражей

Законопроект о выплатах для владельцев гаражей, снесенных для строительства новых объектов, приняли в третьем, окончательном чтении на заседании Законодательного собрания Петербурга 7 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Теперь, если гараж был снесен для строительства в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, то компенсация будет выплачиваться из бюджета города. Документ отправлен на подписание губернатору.

Размер компенсации, которую в Заксобрании называют "социальной выплатой", составит примерно 85 тысяч рублей. Не все парламентарии считают такую выплату справедливой. Фракция "Справедливая Россия - За правду" вносила поправку, которая бы учитывала при расчете компенсации рыночную стоимость гаража, но предложение не поддержали.

Напомним, в начале года стало известно, что во Фрунзенском районе могут снести гаражный кооператив для строительства 14-этажного жилого дома, школы и детского сада.

Константин Леньков