Петербургские таможенники изъяли тысячу игрушечных автоматов Калашникова

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления на Котлинском таможенном посту задержали партию миниатюрных игрушек, внешне напоминающих автоматы Калашникова.

Продукцию сочли контрафактной: игрушки до степени смешения походят на марку оружия, представляющую собой товарный знак. Такой вывод сделали представители АО "Концерн "Калашников", опрошенные таможенниками. Товар в количестве 1044 штук прибыл на границу из Китая.

По факту происшествия составили протокол по ст. 14.10 КоАП (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Дальнейшее будущее изъятой продукции решит суд.

фото: пресс-служба СЗТУ