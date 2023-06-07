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Новости 13:52

Петербургские таможенники изъяли тысячу игрушечных автоматов Калашникова

фото ЗакС политика Петербургские таможенники изъяли тысячу игрушечных автоматов Калашникова

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления на Котлинском таможенном посту задержали партию миниатюрных игрушек, внешне напоминающих автоматы Калашникова.

Продукцию сочли контрафактной: игрушки до степени смешения походят на марку оружия, представляющую собой товарный знак. Такой вывод сделали представители АО "Концерн "Калашников", опрошенные таможенниками. Товар в количестве 1044 штук прибыл на границу из Китая.

По факту происшествия составили протокол по ст. 14.10 КоАП (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Дальнейшее будущее изъятой продукции решит суд.

фото: пресс-служба СЗТУ


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