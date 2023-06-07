ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:41

В Петербурге задержали активистов, вышедших с пацифистским пикетом к пункту отбора на службу по контракту

фото ЗакС политика В Петербурге задержали активистов, вышедших с пацифистским пикетом к пункту отбора на службу по контракту

Петербургские правоохранители задержали активистов Виталия Иоффе и Татьяну Сичкарёву, которые вышли с одиночными пикетами к пункту отбора на контрактную службу, находящемуся рядом с ТЮЗ им. Брянцева, информирует MR7.

"Я хочу, чтобы люди подумали о чём-то человеческом, выключили телевизор, больше читали альтернативные медиа", — поделилась Сичкарёва с корреспонденткой издания.

В пикете активистам удалось простоять в течение 20 минут. Сотрудники военного пункта предпринимали попытки "вразумить" молодого человека и девушку и просили их уйти, однако они отказывались. Впоследствии к месту акции подъехала машина полиции. Предположительно, задержанных увезли в ОП №2.

Напомним также, ранее Смольный выделил почти 180 млн рублей на агитационную кампанию по приглашению граждан на службу по контракту.

Фото: Анна Мотовилова / MR7


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама