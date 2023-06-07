Градозащитники пожаловались на неосторожные работы в доходном доме Орлова

Петербургские активисты 7 июня сообщили о возобновлении сноса лепнины, украшающей доходный дом Орлова (Вознесенский проспект, 18). Информация об этом появилась в Telegram-канале SOS СПб СНОС.

В происходящем градозащитники винят сотрудников ЖКС № 2 Адмиралтейского района. Распространяется их недовольство и на КГИОП, представители которого посоветовали им жаловаться через электронную приемную.

В действиях коммунальщиков активисты усматривают состав преступления, описанный в статье 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Однако полиция, прибывшая на место событий, ограничилась проверкой документов у сбивающих лепнину.

Признанный региональным памятником дом Орлова в стиле модерн был построен в начале 1900-х годов. Менее чем в ста метрах от него расположен Мариинский дворец.

UPD 20:35 КГИОП в официальном Telegram-канале сообщил, что в связи со сносом лепнины подал заявление в полицию. Чиновники, помимо статьи 243 УК, считают, что действия коммунальщиков также подпадают под ст. 243.1 УК (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия) и 330 УК (самоуправство).

фото: SOS СПб СНОС / Telegram