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Новости 20:27

Задержанных у ТЮЗа пикетчиков отпустили с протоколами о дискредитации армии

фото ЗакС политика Задержанных у ТЮЗа пикетчиков отпустили с протоколами о дискредитации армии

Петербургские правоохранители оформили протоколы на двоих активистов, задержанных днем 7 июня с пацифистскими плакатами возле пункта отбора на контрактную службу. 

Виталия Иоффе и Татьяну Сичкареву отпустили с протоколами о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), о чем ЗАКС.Ру сообщил адвокат Сергея Подольский.

Поначалу Подольского не пускали к подзащитным в отдел полиции №2. Силовики согласились это сделать после того, как в соцсетях появилась огласка инцидента.

Иоффе и Сичкаревой грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.


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