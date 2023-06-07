Задержанных у ТЮЗа пикетчиков отпустили с протоколами о дискредитации армии

Петербургские правоохранители оформили протоколы на двоих активистов, задержанных днем 7 июня с пацифистскими плакатами возле пункта отбора на контрактную службу.

Виталия Иоффе и Татьяну Сичкареву отпустили с протоколами о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), о чем ЗАКС.Ру сообщил адвокат Сергея Подольский.

Поначалу Подольского не пускали к подзащитным в отдел полиции №2. Силовики согласились это сделать после того, как в соцсетях появилась огласка инцидента.

Иоффе и Сичкаревой грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.