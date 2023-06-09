Хинштейн сообщил о возможности проверок онлайн-курсов дополнительного образования

Депутаты Госдумы обсуждают возможность введения новых проверок онлайн-курсов дополнительного профессионального образования (ДПО), сообщил 9 июня глава парламентского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Государство и образовательные онлайн-платформы вплотную подошли к тому, чтобы разработать нормативный механизм по сертификации и проверке онлайн-курсов ДПО. Такую инициативу мы обсуждаем в рамках стратегии развития отрасли связи до 2035 года", — написал депутат в своем Telegram-канале.

Проверки коснутся онлайн-программ ДПО, по итогам изучения которых выдаются дипломы, уточнил Хинштейн. По его словам, имеющие консультационный характер вебинары и тренинги это не затронет.

Депутат добавил, что сейчас лицензированием онлайн-площадок занимаются региональные органы власти, отвечающие за высшее образование, однако при этом за анализ содержания онлайн-курсов не отвечает никто. "Вполне логично задействовать отраслевые вузы в процессе сертификации курсов ДПО — ведь дополнительное образование получается уже на основе имеющегося высшего образования", — продолжил он. Хинштейн указал, что анализом курсов высшая школа будет заниматься через Рособрнадзор и Росаккредитацию.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна