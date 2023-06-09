На Невский проспект хотят вернуть места для уличных выступлений

Администрация Центрального района Петербурга подготовила проект распоряжения по изменению списка мест для уличных выступлений. Документ опубликован на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту, добавляются 13 мест для выступлений без использования звукоусиливающей аппаратуры и барабанов. Среди них точки на Невском проспекте и около него: у Гостиного двора, на пересечении проспекта и Малой Садовой улицы, на Малой Конюшенной улице, на Думской улице, у станции метро "Адмиралтейская".

Также планируется разрешить выступления у вестибюлей станции "Площадь Восстания - 2" со стороны самой площади и на Лиговском проспекте. Еще администрация Центрального района намерена добавить к точкам для концертов места на набережной канала Грибоедова, у пруда в Таврическом саду, у памятника Федору Достоевскому у станции метро "Владимирская", на пересечении Инженерной улицы и набережной канала Грибоедова, в Михайловском сквере.

К местам, где можно использовать звукоусиливающую аппаратуру и барабаны, добавили только одно место, следует из документа. Это точка у дома №4 по Думской улице со стороны улицы Ломоносова.

Напомним, изначально администрация Центрального района планировала сделать места для уличных выступлений на Невском проспекте, но в официальном распоряжении их не оказалось. В документ внесли только четыре места: два в Саду Зимнего дворца и по одному в Ново-Манежном сквере и в Таврическом саду. В пресс-службе администрации ЗАКС.Ру пояснили, что точки для концертов на Невском не согласовали профильные ведомства.

Также из изначального списка мест для выступлений исключили Исаакиевскую и Сенатскую площадь в Адмиралтейском районе. В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры ЗАКС.Ру заявили, что не согласовали эти точки из-за их значимого статуса садов.

София Саттарова