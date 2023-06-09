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Новости 16:41

На Невский проспект хотят вернуть места для уличных выступлений

фото ЗакС политика На Невский проспект хотят вернуть места для уличных выступлений

Администрация Центрального района Петербурга подготовила проект распоряжения по изменению списка мест для уличных выступлений. Документ опубликован на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы. 

Согласно проекту, добавляются 13 мест для выступлений без использования звукоусиливающей аппаратуры и барабанов. Среди них точки на Невском проспекте и около него: у Гостиного двора, на пересечении проспекта и Малой Садовой улицы, на Малой Конюшенной улице, на Думской улице, у станции метро "Адмиралтейская".

Также планируется разрешить выступления у вестибюлей станции "Площадь Восстания - 2" со стороны самой площади и на Лиговском проспекте. Еще администрация Центрального района намерена добавить к точкам для концертов места на набережной канала Грибоедова, у пруда в Таврическом саду, у памятника Федору Достоевскому у станции метро "Владимирская", на пересечении Инженерной улицы и набережной канала Грибоедова, в Михайловском сквере.

К местам, где можно использовать звукоусиливающую аппаратуру и барабаны, добавили только одно место, следует из документа. Это точка у дома №4 по Думской улице со стороны улицы Ломоносова. 

Напомним, изначально администрация Центрального района планировала сделать места для уличных выступлений на Невском проспекте, но в официальном распоряжении их не оказалось. В документ внесли только четыре места: два в Саду Зимнего дворца и по одному в Ново-Манежном сквере и в Таврическом саду. В пресс-службе администрации ЗАКС.Ру пояснили, что точки для концертов на Невском не согласовали профильные ведомства

Также из изначального списка мест для выступлений исключили Исаакиевскую и Сенатскую площадь в Адмиралтейском районе. В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры ЗАКС.Ру заявили, что не согласовали эти точки из-за их значимого статуса садов

София Саттарова


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