Пропавшие места для уличных выступлений

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С весны в Петербурге начал действовать закон о согласовании уличных выступлений. Чиновники обещали, что популярные у уличных музыкантов точки сохранятся. На деле же оказалось, что концерт нельзя дать ни на Невском проспекте, ни на канале Грибоедова, ни на Исаакиевской площади.

Обязать уличных артистов согласовывать свои выступления в Петербурге хотели давно, но окончательно такой закон одобрили в конце 2022 года. Работать он начал с 1 мая 2023 года. Еще до этого глава комитета по культуре Федор Болтин сказал, что в центре города все так же можно будет выступать в привычных местах:

"Новый закон обеспечит баланс интересов жителей и уличных музыкантов. Популярные у артистов места для выступлений, в том числе в историческом центре у станций метро, будут сохранены".

После разработки порядка выступления уличных артистов в комитете по культуре заявили, что всего планируется создать в городе 200 площадок. Посмотреть все локации можно на специальной карте на сайте "Культура Петербурга". По подсчету ЗАКС.Ру, сейчас там отмечено 152 точки для уличных выступлений.

Сам комитет определяет места только для Дворцовой площади. По проекту распоряжения культурного ведомства, планировалось определить 5 точек для выступлений на главной площади Петербурга. В итоговом же варианте их осталось четыре: у левого угла Государственного Эрмитажа, с левой стороны Триумфальной арки, а также у Александровской колонны в сторону Дворцового проезда и певческого моста.

В комитете ЗАКС.Ру рассказали, что с 15 апреля по 29 мая им поступило 347 заявок на проведение концертов. Сколько из них было одобрено, в ведомстве не уточнили. При этом, там снова повторили, что выступления уличных музыкантов - это важно, но не стоит забывать и про страдающих местных жителей.

"Выступления уличных музыкантов давно стали традицией нашего города. Атмосфера творчества и праздника, которую они создают, оживляет и украшает Петербург. Но важно понимать, что уличное выступление — это не только мимы или гармонисты на пешеходных улицах, но и крупные фестивали с профессиональным усилительным оборудованием и десятками тысяч зрителей. Громкие звуки под окнами не дают возможности спокойно отдыхать в своих квартирах, мешают сну маленьких детей, доставляют беспокойство больным людям", - заявили в комитете.

Там же напомнили, что локации в остальной части города обязаны определить районные администрации. В самом начале действия закона об уличных выступлениях отмеченных мест на карте сайта "Культура Петербурга" было достаточно много, потом некоторые из них в исторической части Петербурга стали недоступны на весь май, а следом и вовсе пропали.

Так произошло с площадками для выступления на Невском проспекте. В проекте распоряжения чиновники указали 12 мест. Три из них были на Невском проспекте: у Гостиного двора, на Малой Садовой и Малой Конюшенной улицах. Еще площадки хотели согласовать на набережной канала Грибоедова, на Инженерной улице и в других локациях.

В подписанное и итоговое распоряжение вошли только четыре места: два в саду Зимнего дворца и по одному в Ново-Манежном сквере и Таврическом саду. Только в последнем можно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой и играть на барабанах.

В Адмиралтейском районе тоже сократили количество мест для выступлений. В проекте распоряжения было указано 17 площадок. Документ приняли с этим же количеством мест, но 11 мая администрация района опубликовала распоряжение по изменению изначальной бумаги - теперь выступать можно только в 14 точках.

В первом распоряжении и на карте комитета было указано, что на Исаакиевской и Сенатской площадях выступать можно только по особому согласованию. Теперь же эти две точки вовсе исключили из документа. Нельзя сейчас согласовать концерт и в Никольском сквере, около Николо-Богоявленский морского собора.

В администрации Адмиралтейского района ЗАКС.Ру сообщили, что все места согласовывали с несколькими комитетами: имущественных отношений, благоустройству, энергетике и инженерному обеспечению, а также с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Последний и исключил из списка Исаакиевскую и Сенатскую площадь, заявили в администрации. Там не уточнили, почему из списка пропал Никольский сквер.

В пресс-службе администрации Центрального района также сообщили, что места на Невском проспекте и других локациях не прошли согласования в ряде "профильных исполнительных органов государственной власти". Какие именно это органы, в пресс-службе не пояснили.

ЗАКС.Ру поинтересовался у КГИОП, по какой причине могли быть исключены перечисленные места для выступлений. На момент публикации материала ведомство не ответило на письмо издания.

В администрациях Адмиралтейского и Центрального районов отметили, что выбор мест для выступлений проходил по критериям из постановления правительства Петербурга о создании таких локаций. Всего есть два критерия: радиус прилегающей территории и наличие там защищаемых объектов. Под последними в постановлении понимаются дома, которые заняты организациями по медицине, культуре или образованию, а также культовые здания и сооружения или земля около них.

По этим критериям места для выступления должны разделяться на "тихие", "умеренные" и "громкие". Например, точка становится "тихой", если в радиусе 10 м от нее есть защищаемые объекты. Для остальных вариантов радиус равен 50 метрам и 150 метрам. В документе не указано, на каком основании можно запретить проведение уличных выступлений в том или ином месте.

Однако, в администрации Центрального района ЗАКС.Ру заверили, что рассматривают возможность расширить перечень мест для выступлений:

"В настоящее время администрацией Центрального района Санкт-Петербурга осуществляется подбор дополнительных мест, интересных для уличных музыкантов, учитывающих интересы жителей и отвечающих требованиям Критериев. После их согласования в порядке, установленном действующим законодательством Санкт-Петербурга, они будут включены в перечень мест проведения уличных выступлений на территории Центрального района Санкт-Петербурга".

В администрации Адмиралтейского района уточнили, что сейчас актуализируют места для уличных выступлений с указанием их доступности на сайте "Культура Петербурга". Похожее обещание озвучили и в комитете по культуре:

"Список мест для выступлений уличных артистов, которые определяют районы, не окончательный и достаточно легко изменяется через распоряжения администраций. Для этого уличные музыканты могут обратиться в администрацию лично или написать просьбу в письменном виде".

Если предложенная точка соответствует всем критериям, то ее внесут в список мест для выступлений, заверили в комитете.

София Саттарова