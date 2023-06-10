Токаев отказался посетить ПМЭФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не приедет на Петербургский международный экономический форум. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительство Казахстана. Причины этого решения пресс-служба исполнительного органа власти не назвала.

Ранее Токаев отказался от предложения вступить в союзное государство РФ и Белоруссии, озвученного Александром Лукашенко.

На прошлогоднем ПМЭФ казахстанский лидер в очной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным отказался признавать суверенитет ДНР и ЛНР, поставив их в один ряд с другими "квазигосударственными образованиями".

В нынешнем году ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня. Из-за наплыва посетителей администрация аэропорта Пулково попросила пассажиров прибывать в терминал заблаговременно.