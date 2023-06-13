Лукашенко обвинил российскую сторону в проволочках при выдаче Сапеги

Белоруссия была готова выдать Софью Сапегу в Россию еще до суда, однако процесс затянулся на полгода, заявил 13 июня президент союзного государства Александр Лукашенко. По его утверждению, ответственность за это лежит на российской стороне.

"Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода — не забрали. Волокита не с нашей стороны. <...> А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?" - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Также в своем выступлении Лукашенко коснулся освобождения экс-главы Nexta Романа Протасевича. По его утверждению, тот "сделал все, что пообещал", причем не под давлением, а якобы по собственному желанию. "У человека была убежденность: он признался, что неправильно поступил, - заявил белорусский лидер. - Мы проверили: на фронте он не был, никого не убивал".

На прошлой неделе Лукашенко помиловал россиянку Сапегу, осужденную по ряду уголовных статей, включая разжигание вражды. В мае 2022 года она была приговорена к шести годам лишения свободы. Протасевич получил помилование в минувшем мае.

Сапега и Протасевич были задержаны белорусскими силовиками после посадки в аэропорту Минска самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.