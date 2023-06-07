Лукашенко помиловал осуждённую в Белоруссии россиянку Софью Сапегу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осуждённую россиянку Софью Сапегу, передаёт "БелТА". Девушку передали делегации из Приморского края РФ во главе с губернатором Олегом Кожемяко.

После освобождения из гомельской тюрьмы Сапега поблагодарила Лукашенко за возможность выйти на свободу. Отметим, что в январе текущего года президент республики отказал ей в помиловании.

"Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи", — высказалась россиянка.

Встречавший Сапегу Кожемяко заявил, что именно он написал президенту прошение о помиловании.

Напомним, в 2021-м Сапеге назначили наказание - 6 лет колонии по статье белорусского УК о разжигании вражды. Сторона обвинения установила: во время протестов в 2020 году она была администратором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором якобы публиковали личные данные силовиков.

Сапегу задержали вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Ранее ему дали 8 лет колонии в рамках уголовного дела о "заговоре для захвата власти" в Белоруссии, однако впоследствии Лукашенко помиловал и его.