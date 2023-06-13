Куйбышевский суд обязал КРТИ обустроить улицу в Невском районе

Куйбышевский районный суд вынес решение по иску прокурора Невского района к комитету по развитию транспортной инфраструктуры, сообщила 13 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Иск был составлен по результатам проверки, организованной после жалобы местных жителей.

Как сообщается, обитатели ЖК "Петр Великий и Екатерина Великая" составили коллективное обращение в прокуратуру из-за недовольства состоянием близлежащих Лесной и Заводской улиц. Проверка надзорного ведомства подтвердила обоснованность претензий горожан.

"Выявлено, что указанные дороги не соответствуют требованием ГОСТ Р 52766-2007, а именно: отсутствуют тротуары; отсутствует стационарное электрическое освещение", — передает выводы прокуратуры судебная пресс-служба.

По информации УМВД по Невскому району, с 2019 года на указанных улицах произошло девять ДТП. В двух случаях речь шла о наезде на пешеходов с наличием пострадавших.

Суд обязал КРТИ в течение 360 дней с момента вступления решения в силу выполнить проектно-изыскательские работы по ремонту опасного участка Заводской улицы, касающиеся вопросов обустройства тротуаров и прокладки освещения. Сам ремонт должен быть выполнен не позднее чем через 720 дней с момента вступления решения в силу.