На Парнасе ввели в эксплуатацию проблемный долгострой

В Петербурге завершилось почти десятилетнее возведение проблемной жилой многоэтажки, передает пресс-служба Смольного. В эксплуатацию ввели последний дом, входящий в жилой комплекс "Парнас", по адресу улица Архитектора Белова, дом 6, корпус 3, строение 1.

В 27-этажной высотке расположено 540 квартир. Всего в жилом комплексе 1541 квартира. Застройщиком выступило ООО "П1". Первый корпус компания закончила возводить летом 2021 года.

Ранее губернатор Александр Беглов потребовал от чиновников решить проблемы всех обманутых дольщиков в городе до конца 2023 года.

фото: комитет по строительству