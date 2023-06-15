Центр военно-патриотического воспитания молодежи появится в Кронштадте

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи должен будет появиться в Кронштадте, сообщили 15 июня в пресс-службе петербургского губернатора. Соглашение о намерениях подписали в рамках ПМЭФ Александр Беглов, глава проектного офиса АНО "Остров фортов" Ксения Шойгу и директор учебно-методического центра "Авангард" Дарья Борисова.

"Создание центра "Авангард" — важный для города и для всей страны проект. Здесь ребят будут осваивать основы военной службы, морское дело, технические науки", — прокомментировал подписание документа Беглов. При этом он сослался на президента Владимира Путина, объяснив его решением превращение Кронштадта в "центр патриотического воспитания".

Согласно планам, "Авангард. Морской" должен стать единым центром проведения обязательных военно-учебных сборов в Северо-Западном федеральном округе. Здесь будут преподавать основы военной службы, морское дело, корабельные и иные технические науки. В год ожидается проведение более 40 смен по 400 человек в каждой.

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