Члена Общественной палаты Подмосковья отправили под арест

30-летний член Общественной палаты Московской области Илья Бирюков стал фигурантом наркотического дела, возбужденного по ст. 228.1 УК (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Преследование общественника началось после того, как на территории Калининградской области был остановлен грузовик с двумя килограммами мефедрона. Он попал в регион из Ленобласти.

По версии следствия, организовал доставку запрещенных веществ именно Бирюков. Его заключили под стражу.