Суд в Москве оштрафовал писателя Глуховского* за отсутствие маркировки иноагента

Останкинский суд Москвы вынес решение по административному делу писателя Дмитрия Глуховского* об отсутствии маркировки иностранного агента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Как передает 15 июня Business FM со ссылкой на пресс-секретаря суда Делию Азизову, в качестве наказания ему назначили штраф.

Сумма взыскания составила 40 тысяч рублей. Минимальный размер штрафа для граждан по вменяемой Глуховскому* статье составляет 30 тысяч рублей, максимальный — 50 тысяч рублей. Какие именно публикации стали причинами разбирательства, остается неизвестным.

Материалы дела в отношении писателя были зарегистрированы судом в конце мая. Сам он находится за рубежом. В феврале было завершено расследование уголовного дела о распространении фейков про армию (п. "в" и "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), возбужденного против него.

Минюст признал Глуховского* иноагентом в октябре прошлого года.

*Минюст внес Дмитрия Глуховского в единый реестр иноагентов