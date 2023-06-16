Путин наградил Терешкову орденом Гагарина

Первая в мире женщина-космонавт, а ныне депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликован 16 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

"За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну", — говорится в тексте указа.

Путин издал указ об учреждении ордена Гагарина в конце мая. Предполагается, что награждать им будут за достижения в космической сфере.

В марте 2020 года Терешкова на заседании Госдумы выступила с предложением "обнулить" президентские сроки Путина. Инициатива получила поддержку депутатов. Позже, говоря о причинах своего выступления, Терешкова заявила, что ее об этом просили простые люди.