В ЗакС внесли проект о приватизации ГУП "ТЭК" в 2024 году

В банке законопроектов Законодательного собрания Петербурга опубликовали документ о приватизации ГУП "Топливно-энергетический комплекс" в 2024 году. Автор бумаги - губернатор Александр Беглов.

Проектом закона предлагается отнести ГУП "ТЭК" к предприятиям, которые подлежат приватизации, для включения в программу акционирования в 2024 году. В материалах к документу представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко напомнил, что изначально приватизировать "ТЭК" планировали в 2022 году. Из-за необходимости уточнить состав и стоимость имущества организации, учета бюджетных инвестиций и завершения госконтрактов, акционирование надо перенести на 2024 год, сообщил Сухенко.

Он уточнил, что все 100% акций ГУП "ТЭК" останутся у города. Приватизация же акций не планируется, добавил Сухенко.

Напомним, в 2021 году в Петербурге уже приняли закон о приватизации ГУП "ТЭК". В августе 2022 года правительство города подготовило законопроект о переносе акционирования организации на 2024 год - его в парламент не внесли.

София Саттарова / фото: ЗАКС.Ру