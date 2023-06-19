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Новости 12:55

В ЗакС внесли проект о приватизации ГУП "ТЭК" в 2024 году

фото ЗакС политика В ЗакС внесли проект о приватизации ГУП "ТЭК" в 2024 году

В банке законопроектов Законодательного собрания Петербурга опубликовали документ о приватизации ГУП "Топливно-энергетический комплекс" в 2024 году. Автор бумаги - губернатор Александр Беглов

Проектом закона предлагается отнести ГУП "ТЭК" к предприятиям, которые подлежат приватизации, для включения в программу акционирования в 2024 году. В материалах к документу представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко напомнил, что изначально приватизировать "ТЭК" планировали в 2022 году. Из-за необходимости уточнить состав и стоимость имущества организации, учета бюджетных инвестиций и завершения госконтрактов, акционирование надо перенести на 2024 год, сообщил Сухенко.

Он уточнил, что все 100% акций ГУП "ТЭК" останутся у города. Приватизация же акций не планируется, добавил Сухенко. 

Напомним, в 2021 году в Петербурге уже приняли закон о приватизации ГУП "ТЭК". В августе 2022 года правительство города подготовило законопроект о переносе акционирования организации на 2024 год - его в парламент не внесли. 

София Саттарова / фото: ЗАКС.Ру


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